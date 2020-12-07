Булатов объяснил, в чем Маслов превосходит Кутепова

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов высказал предположение, почему в центре обороны красно-белых выходит 20-летний Павел Маслов, а не опытный Илья Кутепов.

— Почему в центре обороны Доменико Тедеско упорно предпочитает юного Маслова, а не опытного Кутепова?

— Мне кажется, большинство российских тренеров в подобной ситуации сделали бы ставку на Кутепова. Игрок сборной, заслуженный мастер спорта, блестяще проявил себя на ЧМ-2018... Но Тедеско на бэкграунд не обращает внимания. Видит, что у Маслова много ценных качеств, кое в чем Кутепова даже превосходит.

— Например?

— Паша более координированный. Лучше ведет единоборства, его сложнее обыграть один в один. Хороший первый пас. Ну и не будем забывать о перспективе — Маслов на семь лет моложе. Словом, выбор Тедеско мне понятен.

— У вас в «Спартаке-2» Маслов играл правого защитника?

— Последние полгода — исключительно центрального. Правда, мы практиковали схему 4-4-2. На Маслове вся оборона держалась, успевал подстраховывать и справа, и слева. Начинал атаки, сам подключался. Настоящий лидер! При этом готов выйти и на фланге.

— Где он полезнее?

— Паша одинаково эффективен и в центре, и на правой бровке. Если что — спокойно заменит Мозеса. Уж в работоспособности ему точно не уступит. Будет носиться от флажка до флажка, нагнетать, цепляться. (Александр Кружков)