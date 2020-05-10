Буква «Щ» в футбольном алфавите Евсеева. Неожиданный вариант

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем футбольном алфавите дошел до буквы «Щ». На 27-ю букву алфавита специалист назвал щенка, который живет у него дома.

«Долго думал над буквой «Щ». Щитки? Про них особо нечего рассказать. Надевал всегда. На поле может случится всякое. Зачем зря рисковать? Без щитков операций было бы больше.

И вдруг понял, что для меня лучше слово на букву «Щ» — это щенок.

Не самое футбольное слово, но когда я дома, когда сижу уставший после игры или длинного непростого дня, собака дает тебе те эмоции и ту силу, которых тебе не хватает в этот момент.

Я всегда любил немецких овчарок. Наверное, это из детства. Было много отливных фильмов, где овчарки показывали каким надежным спутников человеку может быть собака.

Но с овчарками пока не сложилось. Хотя давно живем в доме, последние годы я провожу в разъездах. А Таня одна крупную собаку не хочет.

Но без собаки мы не остались. Год назад появилось это персиковое смешное чудо. Той пудель. Совсем как ребенок. И такой же ласковый и смешной.

Ничего не знал про эту породу, жена с дочкой показали фото и я сказал: конечно, давайте заведем.

Теперь все как в мультфильме про Простоквашино: приходишь домой, а она тебе радуется.

У нас очень интересная и очень сложная профессия. Многое пропускаешь через себя. Не сразу отходишь после матчей, даже победных.

А собака дает тебе радость. Любит просто так. Даже сейчас пишу и улыбаюсь.

Но овчарку однажды тоже заведу. Собак много не бывает", — написал Евсеев в Instagram.