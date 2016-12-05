Букмекеры считают "Уфу" фаворитом в матче с "Томью"

5 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Уфа" – "Томь". Начало – в 13:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Уфа" – "Томь"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,61 – Н 3,52 – П2 7,47
Трансляция матча "Уфа" – "Томь" 5 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Томь".
Прямая трансляция матча "Уфа" – "Томь" 5 декабря на канале "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Уфа" – "Томь"
Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна" – 2:1. В данном случае отдам преимущество хозяевам за счет фактора своего поля.
Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:0. В Томске все печально, и безденежная команда выглядит очевидным претендентом на вылет. В такой ситуации уфимцы победят, возможно, в прощальном матче преобразившего команду Виктора Гончаренко.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-3, 6 – 7.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
13 августа 2012 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Уфа" – "Томь"
|
0:2
|
20 ноября 2012 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Томь" – "Уфа"
|
0:0
|
18 мая 2014 года
|
Переходный матч
|
"Уфа" – "Томь"
|
5:1
|
22 мая 2014 года
|
Переходный матч
|
"Томь" – "Уфа"
|
3:1
|
14 августа 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Уфа"
|
1:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
* "Уфа" не слишком удачно выступает в этом сезоне дома. В 7 матчах на своем поле башкирская команда набрала лишь 7 очков (1 победа, 4 ничьи, 2 поражения).
* "Уфа" лишь однажды выиграла у "Томи", но при этом не только учинила ей разгром, но и благодаря той победе 5:1 вышла в премьер-лигу. Речь о первом переходном матче сезона 2013/14 в Уфе.
* "Томь" является худшей командой нынешнего чемпионата сразу по трем показателям: количество поражений (11), количество пропущенных мячей (30), а также разность забитых и пропущенных мячей (– 22).
* Безвыигрышная серия "Томи" с учетом Кубка России насчитывает уже 10 матчей. В последний раз сибиряки праздновали победу 17 сентября, когда дома обыграли "Арсенал" (1:0).
ЦИТАТЫ
Шамиль ГАЗИЗОВ, генеральный директор "Уфы":
– Гончаренко уведомил клуб об уходе после матча с "Томью"? Комментировать здесь нечего. Виктор Михайлович – действующий тренер "Уфы", он готовит команду к предстоящему матчу с "Томью". Это очень важная для нас игра, в которой нам необходимо побеждать.
Виталий ДЬЯКОВ, защитник "Томи":
– Зарплата – больная тема для нашей команды. Шесть месяцев задолженности. Такая проблема не только у футболистов, но и у всех работников клуба. Весь персонал: доктора, массажисты, администраторы, уборщицы на базе. Не знаю, как они живут. На пенсию бабушек или дедушек. Денег нет. Их обещают, но, скорее всего, ничего уже не будет. Никто нас не понимает, а руководство бездействует.