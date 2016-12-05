Букмекеры считают "Спартак" фаворитом в матче с "Рубином"

5 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Спартак" – "Рубин". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спартак" – "Рубин"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,66 – Н 3,82 – П2 5,72

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин" 5 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Рубин".

Прямая трансляция матча "Спартак" – "Рубин" 5 декабря на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Спартак" – "Рубин"

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна" – 1:0. "Спартак" своей игрой заслужил солидную поддержку болельщиков, которые, несмотря на холод, придут на стадион даже после 0:4 в Самаре. И команда их порадует.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:0. Опираюсь на то, что у Массимо Карреры совсем немного времени, чтобы привести команду в чувство после самарского унижения, и на аналогичные результаты последних матчей с "Рубином" в Тушине.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=7-11, 33 – 29.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 30 октября 2014 года 1/8 Кубка России "Рубин" – "Спартак" 2:0 26 апреля 2015 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Рубин" 1:0 3 августа 2015 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Рубин" 1:0 30 ноября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Спартак" 2:2 13 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Спартак" 1:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* На протяжении пяти матчей в рамках премьер-лиги "Спартак" не проигрывает "Рубину". Последняя победа казанцев датирована апрелем 2014 года. Тогда команда Рината Билялетдинова за счет голов Девича и Прудникова обыграла "Спартак" в Казани со счетом 2:1.

* В 16 матчах нынешнего сезона красно-белые пропустили 12 мячей. Причем две трети из них пришлись на две гостевые игры – в 9-м туре с "Зенитом" (2:4) и в 16-м – с "Крыльями" (0:4).

* Чаще всего желтые карточки в этом сезоне игроки "Рубина" получают за "неспортивное поведение". Таких набралось 13, и это 48 процентов от всех "горчичников" казанцев в этом сезоне.

* Казанцы не проигрывают на протяжении 5 туров подряд. Однако четыре из пяти поражений в нынешнем сезоне команда Хави Грасии потерпела именно на выезде. В семи гостевых матчах чемпионата-2016/17 "Рубин" набрал лишь пять очков.

ЦИТАТЫ

Массимо КАРРЕРА, главный тренер "Спартака":

– Впереди матч с "Рубином", и нам нужно выложиться в этой встрече. Поражение от "Крыльев" дало нам сигнал, что надо всегда отдаваться – и ментально, и физически.

Карлос САМБРАНО, защитник "Рубина":

– Матч будет очень непростой. "Спартак" идет в лидерах, но они проиграли последнюю игру. Лидеры тоже дают осечки, такое случается. Мы поедем в Москву за победой, чтобы мы и наши болельщики ушли на перерыв в хорошем настроении.