Будет ли ВАР в России? Ответ дадут в понедельник

Завтра, 1 апреля, решится, будут ли в первых полуфинальных играх Кубка России использоваться видеоарбитры.

Российский футбольный союз отправил соответствующие запросы в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), ответы от них должны прийти в понедельник.

Если они не дадут добро на применение ВАР в матчах "Урал" – "Арсенал" и "Локомотив" – "Ростов", которые состоятся 3 апреля, повторные запросы в ФИФА и ИФАБ последуют примерно через месяц. Ответные кубковые игры запланированы на 15 мая. (Александр Бобров)