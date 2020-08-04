Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков оценил возможность попадания молодых игроков в основной состав. Однако он считает, что стоит это делать постепенно.

— Вся информация о молодежной команде есть, — сказал Новиков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Думаю, что ребята из молодежки чувствуют, что за ними следят и у них есть хороший шанс попасть в основную команду. Они должны делать все для этого, показывать хорошую игру.

— Сколько сейчас игроков из молодежного состава готовы играть за основу «Динамо»?

— Попасть в обойму — могут, говорить о стартовом составе — здесь уже более проблематично, потому что нужно время. В любом случае, РПЛ — значительно более высокий уровень, чем первенство молодежных команд, поэтому мы в конце мтого сезона уже взяли курс на омоложение, подтягивали молодых в обойму для того, чтобы тренируясь рядом с опытными ребятами, они быстрее прибавляли в мастерстве. Более того, как вы видели, в концовке чемпионата получилось так, что эти ребята нам очень сильно помогли решить те задачи, которые мы ставили. Уже в боевых условиях они показали себя. Но в то же время мы должным понимать, что молодой игрок нестабилен. Он может выдать пару хороших матчей, а потом пропасть из виду, поэтому ориентироваться сразу на болшьшую группу игроков будет неправильно. Это может сказаться на результатах команды. Но давать шанс, подпускать к стартовому составу обязательно будем, потому что у нас сейчас достаточно большая обойма молодых ребят, которым нужно давать шанс.