Защитник «Интернасионала» Бруну Фукс прошел медосмотр в ЦСКА, сообщает фан-группа армейцев в соцсети «Вконтакте». В ближайшее время должно быть объявлено о трансфере 21-летнего бразильца.

21 августа Фукс попрощался с «Интернасионалом» и заявил, что ждет переезда в Россию.

Ранее появлялась информация, что сумма трансфера в ЦСКА составит 9,5 миллиона евро: 8 миллионов + 1,5 миллиона в виде бонусов. Бразильский клуб сохранит 20 процентов прав на игрока. Контракт будет рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел два матча в серии A и шесть — в чемпионате штата.