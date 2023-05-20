Брейдо: «Хотим, чтобы Марио вернулся, и сам Марио хочет домой — в ЦСКА»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном возвращении в команду защитника Марио Фернандеса.

«Мы все также в диалоге с Марио. Наши позиции идентичны: мы хотим, чтобы Марио вернулся, и сам Марио хочет домой — в ЦСКА. На данный момент есть некоторые нюансы, в том числе во взаимоотношениях стороны Марио с «Интернасионалом», они в процессе решения. Думаю, ситуация в любом случае скоро разрешится. Все равно трансферное окно закрыто, финишная прямая сезона», — цитирует Sport24 Брейдо.

В этом году 32-летний Фернандес играл за «Интернасионал» на правах аренды, но затем расторг контракт с клубом.