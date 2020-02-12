Бранислав Иванович: «Зенит» хочет взять РПЛ и Кубок России, это наша цель»
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о 11-очковом отрыве в чемпионате России.
— Честно говоря, это большое преимущество, — цитирует Ивановича Marca. - Но нам еще предстоит пройти долгий путь, особенно в чемпионате России, что очень тяжело. Мы должны оставаться сосредоточенными и не расслабляться, потому что одна или две проигранных игры могут привести к неприятностям. Мы продолжим концентрироваться на 100%.
— Большое разочарование в Лиге чемпионов: вы не вышли в плей-офф с 7 очками в группе с «Лионом», «Бенфикой» и «Лейпцигом».
- Да, это было очень неутешительно и дает неправильное представление о первой части сезона. Все могло быть иначе, в другом случае этих очков могло бы нам хватить для выхода из группы, но теперь все это в прошлом, ничего не изменить. Теперь мы хотим попытаться выиграть чемпионат России, и мы все еще выступаем в Кубке страны. Мы хотим получить два трофея, это наша цель.