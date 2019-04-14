Бранислав Иванович: "Все в руках "Зенита", только мы сами можем упустить чемпионство"

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал крупную победу над махачкалинским "Анжи" в рамках 23-го тура РПЛ (5:0). По словам Ивановича, игру решили два быстрых гола "Зенита".

– Что можете сказать после разгромной победы? – вопрос Ивановичу.

– Знали, что важно забить первыми. Довольны победе, но продолжаем двигаться дальше. Думаю, следующие игры будут самыми важными.

– Довольны своим голом?

– Да, здорово, что удалось забить так быстро два мяча. Но были и моменты, где мы сыграли не до конца, недоработали. Может, расслабились

– До какой степени "Зенит" должен расслабиться, чтобы упустить чемпионство?

– Были матчи, которые мы провели не так классно, как сегодняшний. Каждая команда сейчас решает свои задачи, нам нельзя расслабляться ни на процент.

– У "Зенита" есть конкуренты?

– Каждая команда ждет нашей ошибки. Сейчас все в наших руках, только мы сами можем отпустить это первое место. Но мы не собираемся этого делать.

– У вас три желтых карточки – не боялись получить дисквалификацию перед "Краснодаром"?

– Три карточки у меня еще с зимнего перерыва. Я держу это в голове, но играю в свой футбол. Отношусь к этому спокойно.

– Сегодня соперник сыграл явно хуже, чем осенью. "Анжи" стал настолько слабее?

– Скорее, мы провели сильный матч. Нам удалось забить два быстрых гола, которые помогли одержать победу. Здорово, что удалось провести такой матч. (Артем Рябовол)