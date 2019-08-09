Бранислав Иванович: "Обещаем, что отдадим все силы в Лиге чемпионов"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью "СЭ" не стал загадывать, кто может достаться команде в Лиге чемпионов. Также он пообещал, что команда отдаст все силы в еврокубках.

– Скоро Лига чемпионов. Вы с кем хотите там встретиться?

– Выбирать невозможно. Нужно подождать жеребьевки и посмотреть, кто нам выпадет. Лига чемпионов – лучшее соревнование в мире. Хорошо, что мы будем в первой корзине, но все равно нужно максимально спокойно готовиться к играм. Ведь в Лиге чемпионов за каждую ошибку наказывают. Мы обещаем, что отдадим все силы. (Гоша Чернов)

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