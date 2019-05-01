Защитник "Уфы" Боян Йокич рассказал о своих эмоциях, когда стал капитаном сборной Словении. Футболист также поделился воспоминаниями о стыковых матчах квалификации чемпионата мира-2010 против сборной России.
Словения прошла сборную России благодаря выездному голу (1:2, 1:0) и вышла на чемпионат мира-2010 в ЮАР.
– В 19 лет, в сборной смотрел на капитана и восхищался, – приводит слова Йокича новостной портал "Горобзор". – Сейчас я в команде самый старший, со всеми игроками у меня хорошие отношения, они меня уважают. Я знаю характер многих игроков, подход к ним. Играю за сборную 13-й год. Наверное, я уже был подготовлен к этому, знал, что буду капитаном.
В 2009 году играл против сборной России в стыковых матчах. Думаю, это был мой самый лучший период в карьере. То было, как сон. Каждый игрок хочет играть на чемпионате мира. Россия была сильной командой, но у нас был очень крепкий командный дух. В том матче мы бились друг за друга и прошли дальше.
Когда мы попали на Россию, знали, что это очень сильная команда. Они доказали это на чемпионате Европы. Тогда наша команда была очень хорошо подготовлена. Тренер сказал нам смотреть на себя, а не на них.