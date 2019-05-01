Защитник "Уфы" Боян Йокич рассказал о своих эмоциях, когда стал капитаном сборной Словении. Футболист также поделился воспоминаниями о стыковых матчах квалификации чемпионата мира-2010 против сборной России​.

Словения прошла сборную России благодаря выездному голу (1:2, 1:0) и вышла на чемпионат мира-2010 в ЮАР.

– В 19 лет, в сборной смотрел на капитана и восхищался, – приводит слова Йокича новостной портал "Горобзор". – Сейчас я в команде самый старший, со всеми игроками у меня хорошие отношения, они меня уважают. Я знаю характер многих игроков, подход к ним. Играю за сборную 13-й год. Наверное, я уже был подготовлен к этому, знал, что буду капитаном.

В 2009 году играл против сборной России в стыковых матчах. Думаю, это был мой самый лучший период в карьере. То было, как сон. Каждый игрок хочет играть на чемпионате мира. Россия была сильной командой, но у нас был очень крепкий командный дух. В том матче мы бились друг за друга и прошли дальше.

​Когда мы попали на Россию, знали, что это очень сильная команда. Они доказали это на чемпионате Европы. Тогда наша команда была очень хорошо подготовлена. Тренер сказал нам смотреть на себя, а не на них.