Борис Ротенберг: "Семин – мифический человек"

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг после победы в Суперкубке России над "Зенитом" (3:2) рассказал, как проходит его восстановление и что он думает о выигранном трофее.

- Как здоровье?

- Закончил пить антибиотики от инфекции. Это один из тяжелейших моментов в жизни. Врач наконец дал разрешение начинать восстанавливаться. Боюсь уже давать какие-то сроки, но приблизительно от 6 до 8 месяцев.

- В чем секрет Семина? Он завоевывает трофеи один за другим.

- Мифический человек, не знаю, как у него это получается. Ребята уходят и приходят, а Юрий Павлович добивается результата. Если бы у нас не было такого тренера, мы бы не победили. Я никогда не говорил об этом, но у меня с детства была мечта выиграть три кубка. Горжусь командой. При счете 2:1 был тяжелый момент. Азмун мог забить третий гол, но наши болельщики его напугали, и он мимо пробил. Это огромная заслуга болельщиков. Я счастлив! (Юлия Яковлева)