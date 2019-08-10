23:08 10 августа | Футбол — РПЛ

Борис Ротенберг: "Была мысль пригласить в "Сочи" Мхитаряна"

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Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью программе "Инсайдеры" сообщил, что думал о приобретении у лондонского "Арсенала" полузащитника Генриха Мхитаряна. По его словам, конкретных шагов в этом направлении не было. 

– Была такая мысль. И она сидит во мне. Однако по этому поводу я ни с кем не связывался. Возможно ли такое со временем? Посмотрим, - отметил Ротенберг.

 

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