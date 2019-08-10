Борис Ротенберг: "Была мысль пригласить в "Сочи" Мхитаряна"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью программе "Инсайдеры" сообщил, что думал о приобретении у лондонского "Арсенала" полузащитника Генриха Мхитаряна. По его словам, конкретных шагов в этом направлении не было.
– Была такая мысль. И она сидит во мне. Однако по этому поводу я ни с кем не связывался. Возможно ли такое со временем? Посмотрим, - отметил Ротенберг.
В субботу в 22:15 смотрите новый выпуск программы #Инсайдеры на #МАТЧПРЕМЬЕР@ANobelito встретился с владельцем @pfcsochi Борисом Ротенбергом, гендиректором Дмитрием Рубашко, главным тренером Александром Точилиным и игроками команды.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 9, 2019
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/eysCGjr9J5
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