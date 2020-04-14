Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о «Тамбове» и «Ахмате». Команды находятся в зоне вылета турнирной таблицs РПЛ.

— По подбору игроков «Тамбов» уступает едва ли не всем клубам РПЛ, — цитирует Игнатьева «Московский комсомолец». — Да, есть Мелкадзе, Обухов, Шелия, но на этом, пожалуй, и все. Георгий Мелкадзе является истинным лидером. Его индивидуальные умения, действия в штрафной площади, реализация тянут «Тамбов». Это приносит очки. В Тамбове есть настоящая команда, которая честно завоевала право выступать в высшем дивизионе, а с приходом новых тренеров демонстрирует довольно цельный и боевой футбол.

Но, убежден, что правила должны быть едины для всех. Если нет у тебя стадиона, базы или детской школы — нечего рваться в стан сильнейших. Можно выступать в лигах рангом ниже, а уж если взялся за гуж, не говори, что не дюж. У нас бывает, что футбольные власти могут закрыть глаза на некоторые недочеты, поверить в обещания все исправить, но это непрофессиональный подход. Не могу понять, зачем болельщикам из Саранска или Нижнего Новгорода ходить на матчи «Тамбова».

Если говорить о грозненцах, то игроки «Ахмата» просто не знают, что делать на поле. Все сводится к эмоциям и индивидуальным действиям, а сыгранных связок, групповых взаимодействий практически нет.