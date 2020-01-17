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Борис Ельцин-младший опроверг новость о свадьбе сестры со Смоловым

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Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Внучка бывшего президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева на данный момент не собирается выходить замуж за форварда «Локомотива» Федора Смолова. Об этом заявил ее брат Борис Ельцин-младший.

Как сообщает Starhit со ссылкой на слова Ельцина, его семья ничего не знает о свадьбе, информация о которой появилась в СМИ.

17-летняя Мария Юмашева почти всю жизнь провела за границей. По информации западных СМИ, она в 2009 году получила гражданство Австрии. Также известно, что она училась в элитной школе Theresianum в Вене, где в совершенстве овладела английским, французским и немецким языками. 29-летний Федор Смолов ранее был женат на модели и телеведущей Виктории Лопыревой.

Дополнительная информация

https://www.starhit.ru/novosti/boris-eltsin-mladshiy-oproverg-svadbu-sestryi-s-fedorom-smolovyim-198965/

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