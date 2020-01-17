Борис Ельцин-младший опроверг новость о свадьбе сестры со Смоловым

Внучка бывшего президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева на данный момент не собирается выходить замуж за форварда «Локомотива» Федора Смолова. Об этом заявил ее брат Борис Ельцин-младший.

Как сообщает Starhit со ссылкой на слова Ельцина, его семья ничего не знает о свадьбе, информация о которой появилась в СМИ.

17-летняя Мария Юмашева почти всю жизнь провела за границей. По информации западных СМИ, она в 2009 году получила гражданство Австрии. Также известно, что она училась в элитной школе Theresianum в Вене, где в совершенстве овладела английским, французским и немецким языками. 29-летний Федор Смолов ранее был женат на модели и телеведущей Виктории Лопыревой.