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«Большой босс». Слуцкий рассказал об общении с Гинером

17:05
Евгений Гинер и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Евгений Гинер и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об отношении с президентом клуба Евгением Гинером.

— Гинер — большой босс. Мы с ним общались в крайних случаях, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Ежедневное общение осуществлялось с Романом Бабаевым. И продолжаем с ним общаться, потому что находимся в хороших отношениях.

С Евгением Ленноровичем поздравляем друг друга с праздниками. Но я не нахожусь в круге его основного общения. Так же было и в ЦСКА.

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