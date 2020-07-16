«Большой босс». Слуцкий рассказал об общении с Гинером

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об отношении с президентом клуба Евгением Гинером.

— Гинер — большой босс. Мы с ним общались в крайних случаях, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Ежедневное общение осуществлялось с Романом Бабаевым. И продолжаем с ним общаться, потому что находимся в хороших отношениях.

С Евгением Ленноровичем поздравляем друг друга с праздниками. Но я не нахожусь в круге его основного общения. Так же было и в ЦСКА.