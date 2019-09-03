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Болельщики «Зенита» признали Жиркова лучшим игроком матча со «Спартаком»

11:27
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Защитник «Зенита» Юрий Жирков признан лучшим игроком матча восьмого тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0), сообщает Twitter клуба. Таковы результаты голосования болельщиков сине-бело-голубых. Именно Жирков забил единственный мяч в этой игре.

35-летний Юрий Жирков в текущем сезоне провел девять матчей за «Зенит» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Дополнительная информация

https://twitter.com/zenit_spb/status/1168798830931906562

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