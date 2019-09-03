Болельщики «Зенита» признали Жиркова лучшим игроком матча со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков признан лучшим игроком матча восьмого тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0), сообщает Twitter клуба. Таковы результаты голосования болельщиков сине-бело-голубых. Именно Жирков забил единственный мяч в этой игре.

35-летний Юрий Жирков в текущем сезоне провел девять матчей за «Зенит» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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