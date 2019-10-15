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Болельщики «Уфы» нарисовали самое длинное фанатское граффити в России

14:25
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Фанаты «Уфы» решили поддержать команду и раскрасили забор вдоль дороги ведущей к стадиону «Нефтяник». В итоге получилось граффити длиной 362 метра — это стало самым большим фанатским граффити в России, сообщает официальный сайт клуба.

- Идея сделать граффити возникла еще в 2015 году, когда «Уфа» вернулась на стадион «Нефтяник», — заявил руководитель официального фан-клуба «Уфы» Руслан Хакимов. - Дорога, ведущая к стадиону, пролегает через частный сектор, закрытый серыми заборами и естественно такой вид не создавал антураж футбольного района, каким является Черниковка. Мы нашим фанатским объединением постепенно начали реализовывать план по созданию уникального граффити, которое бы отражало дух и философию нашей команды. В итоге мы сотворили по-настоящему грандиозное граффити, длиной . Это стало одним из самых масштабных фанатских граффити в России.

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Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/component/k2/bolelshchiki-fk-ufa-narisovali-samoe-dlinnoe-fanatskoe-graffiti-v-rossii

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