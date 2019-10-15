Болельщики «Уфы» нарисовали самое длинное фанатское граффити в России

Фанаты «Уфы» решили поддержать команду и раскрасили забор вдоль дороги ведущей к стадиону «Нефтяник». В итоге получилось граффити длиной 362 метра — это стало самым большим фанатским граффити в России, сообщает официальный сайт клуба.

- Идея сделать граффити возникла еще в 2015 году, когда «Уфа» вернулась на стадион «Нефтяник», — заявил руководитель официального фан-клуба «Уфы» Руслан Хакимов. - Дорога, ведущая к стадиону, пролегает через частный сектор, закрытый серыми заборами и естественно такой вид не создавал антураж футбольного района, каким является Черниковка. Мы нашим фанатским объединением постепенно начали реализовывать план по созданию уникального граффити, которое бы отражало дух и философию нашей команды. В итоге мы сотворили по-настоящему грандиозное граффити, длиной . Это стало одним из самых масштабных фанатских граффити в России.

Болельщики ФК «Уфа» нарисовали самое длинное фанатское граффити в России



Фанаты «Уфы» решили поддержать родную команду и раскрасили забор вдоль дороги, ведущей к стадиону «Нефтяник». В итоге получилось граффити длиной 362 метраhttps://t.co/Am0xQlIwHI pic.twitter.com/L3qoNSnw0p — ФК УФА (@UfaFc) October 15, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр