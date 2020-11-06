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Болельщики «Тамбова» готовят письмо Дюкову и Прядкину

10:55
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Объединение болельщиков «Тамбова» готовит письмо в адрес президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Сергея Прядкина с просьбой обратить внимание на долги клуба.

— В письме будет содержаться просьба обратить внимание на проблемы команды и обещания губернатора Тамбовской области развивать футбольный клуб, а также реконструировать стадион, — сообщил источник РИА Новости. — На данный момент ничего этого нет. Перед последним туром прошлого сезона губернатор обещал стабильность клубу, но после переизбрания исчез.

После 13 матчей «Тамбов» занимает 13-е место в РПЛ, имея в активе 12 очков.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201106/futbol-1583317815.html

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