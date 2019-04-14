Болельщики "Спартака" показали новую девушку Луиза Адриану

В Инстаграме болельщиков "Спартака" появились фотографии нападающего Луиза Адриану и его девушки Екатерины Дрожко. Об отношениях пары стало известно, когда россиянка поздравила футболиста с днем рождения 12 апреля.

Отметим, Адриану женат на бразильянке Камиле. Пара воспитывает троих детей - дочь Алисию и сыновей Жуана Луиса и Жуана Адриану.

В апреле 2018 года супруга бразильца прилетела в Москву и устроила футболисту скандал, узнав о том, что он встречается с россиянкой Юлией Мезенцевой.