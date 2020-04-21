Болельщики «Спартака» начали сбор средств для супруги Самохвалова

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» объявило о сборе средств для супруги защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, сообщается в паблике объединения «ВКонтакте».

Самохвалов скончался 20 апреля. 22-летнему защитнику фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки.

Анна Самохвалова является болельщицей «Спартака» и после смерти мужа осталась с маленькой дочерью. Фанаты красно-белых решили поддержать вдову.