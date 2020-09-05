Болельщики назвали чемпионский перформанс «Спартака"-2017 лучшим за 6 лет

«Спартак» в Twitter провел голосование за лучший перформанс клуба последних шести лет.

Лучшим названы баннеры фанатов в матче 29-го тура чемпионата России-2016/17 против «Терека» (3:0). Тогда красно-белые праздновали досрочное чемпионство.

В финал также вышел перформанс игры с «Зенитом» сентября 2019 года, за первый вариант проголосовали 80,2 процента фанатов.