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Болельщики назвали чемпионский перформанс «Спартака"-2017 лучшим за 6 лет

22:26
Перформанс на матче &quot;Спартак&quot; - &quot;Терек&quot; в мае 2017 года. Фото ФК «Спартак»
Перформанс на матче &quot;Спартак&quot; - &quot;Терек&quot; в мае 2017 года. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» в Twitter провел голосование за лучший перформанс клуба последних шести лет.

Лучшим названы баннеры фанатов в матче 29-го тура чемпионата России-2016/17 против «Терека» (3:0). Тогда красно-белые праздновали досрочное чемпионство.

В финал также вышел перформанс игры с «Зенитом» сентября 2019 года, за первый вариант проголосовали 80,2 процента фанатов.

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