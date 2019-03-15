Болельщики "Краснодара" подарили для Перейры именной торт. Уругвайцу исполнилось 29 лет

Болельщики "Краснодара" подарили для полузащитника Маурисио Перейры именной торт и поздравили хавбека с 29-летием на испанском языке, сообщает официальный Твиттер "быков".

– Подарки со смыслом и сюрприз от краснодарских болельщиков для Маурисио Перейры, – подписал "Краснодар" видео в Твиттере.

Перейра выступает за "Краснодар" с 2013 года. Ранее стало известно, что 29-летний уругваец покинет российскую команду по завершении сезона. Хавбек хочет, чтобы его 6-летний сын мог ходить в школу, где говорят на испанском языке.

В текущем сезоне Перейра сыграл в 28 матчах за "Краснодар", забил два гола и отдал три голевые передачи.

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