Болельщики "Динамо" признали гол Рыкова лучшим в сезоне-2018/19

Защитник "Динамо" Владимир Рыков стал автором лучшего гола клуба в сезоне-2018/19 по версии болельщиков. Футболист запустил мяч "за шиворот" Александру Максименко в игре 5-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2). Этот мяч стал для Рыкова единственным в сезоне.
Вчера, на традиционной встрече команды с болельщиками, Владимир Рыков был признан автором лучшего динамовского гола сезона 2018/19 😍#ДинамоМосква #fcdm #твоякоманДа #Рыков pic.twitter.com/RSwHpESeCj— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 11 июля 2019 г.
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