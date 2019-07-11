Болельщики "Динамо" признали гол Рыкова лучшим в сезоне-2018/19

Защитник "Динамо" Владимир Рыков стал автором лучшего гола клуба в сезоне-2018/19 по версии болельщиков. Футболист запустил мяч "за шиворот" Александру Максименко в игре 5-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2). Этот мяч стал для Рыкова единственным в сезоне.