Боккетти - о смене руководства в "Спартаке" и итогах сезона

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в интервью "Бизнес Online" рассказал о смене руководства в клубе и подвел итоги сезона.

– Сальваторе, уже известно, что с нового сезона в клубе сменится руководство: Наиль Измайлов и Сергей Родионов оставляют свои посты. Как вы лично отреагировали на эти новости?

– Ну что здесь можно сказать? Это решение президента клуба. Лично я им очень благодарен, у меня с каждым из них хорошие отношения. Они всегда могли выслушать и всегда помочь. Я только могу пожелать им успехов в будущем.

– До конца сезона команде предстоит сыграть еще два тура. Но уже сейчас можно ли подвести какие-то краткие итоги по этому году?

– Всегда тяжело, когда по ходу сезона в команде меняется главный тренер. Мы начинали с Каррерой, потом был Рианчо. Думаю, что мы недобрали свои очки. Сейчас мы на четвёртом месте. Надо выиграть эти две игры, чтобы попасть в еврокубки. Я считаю, что у нас не очень хорошо получилось в первой части сезона. Кроме двух-трёх игр, во второй части сезона мы неплохо поработали.