Богосавац рассказал, как проходила его адаптация в «Ахмате»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал, как проходила его адаптация в клубе из Грозного.

«Я понимаю почти все, что говорит тренер, также понимаю все, что слышу на русском, так как он очень схож с сербским. Надеюсь, через несколько месяцев начну свободно разговаривать, — приводит слова игрока пресс-служба клуба. — Отлично адаптировался, плавно вошел в ритм команды, хотя по началу было не привычно — другой город, чемпионат, первый зарубежный клуб. Но сейчас чувствую себя как дома. С первых дней меня приняли очень тепло, со всеми сложились дружески отношения, стал частью семьи. Для меня все сложилось просто замечательно».