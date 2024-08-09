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Сегодня, 16:47

Москвичев: «Хочу выиграть конкуренцию в «Оренбурге» и получать больше игрового времени в РПЛ»

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Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев, выступающий на правах аренды за «Оренбург», рассказал о целях на сезон-2024/25.

«Хочу постараться выиграть конкуренцию в «Оренбурге», получать больше игрового времени в премьер-лиге. Буду усердно работать, тренироваться, чтобы достичь этого», — приводит слова Москвичева «РБ Спорт».

20-летний Москвичев является воспитанником «Зенита». Этим летом голкипер перешел в «Оренбург» на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Ростов – Рубин
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10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
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Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
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