Москвичев: «Хочу выиграть конкуренцию в «Оренбурге» и получать больше игрового времени в РПЛ»

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев, выступающий на правах аренды за «Оренбург», рассказал о целях на сезон-2024/25.

«Хочу постараться выиграть конкуренцию в «Оренбурге», получать больше игрового времени в премьер-лиге. Буду усердно работать, тренироваться, чтобы достичь этого», — приводит слова Москвичева «РБ Спорт».

20-летний Москвичев является воспитанником «Зенита». Этим летом голкипер перешел в «Оренбург» на правах аренды до окончания нынешнего сезона.