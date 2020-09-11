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Бийол подписался на официальный Instagram «Ганновера»

10:53
Яка Бийол. Фото vecer.com
Яка Бийол. Фото vecer.com
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подписался на официальный Instagram-аккаунт «Ганновера».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что немецкий клуб рассматривает возможность аренды 21-летнего словенца.

В текущем сезоне чемпионата России Бийол выходил на поле в четырех матчах, проведя суммарно 58 минут.

Полузащитник перешел в ЦСКА из «Рудара» летом 2018 года за 400 тысяч евро. Контракт Бийола с московским клубом рассчитан до июля 2023 года.

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