Бийол подписался на официальный Instagram «Ганновера»
10:53
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подписался на официальный Instagram-аккаунт «Ганновера».
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что немецкий клуб рассматривает возможность аренды 21-летнего словенца.
Из Instagram Яки Бийола pic.twitter.com/dgzqMkiLsv— dolvya (@dolvya1) September 11, 2020
В текущем сезоне чемпионата России Бийол выходил на поле в четырех матчах, проведя суммарно 58 минут.
Полузащитник перешел в ЦСКА из «Рудара» летом 2018 года за 400 тысяч евро. Контракт Бийола с московским клубом рассчитан до июля 2023 года.