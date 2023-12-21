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Бителло: «Все говорили, что в России хороший уровень футбола. Я в этом убедился»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о том, с кем из бразильских игроков РПЛ общался до перехода в московский клуб.

«Что знал о российском футболе до перехода в «Динамо»? Знал немного, если честно. Уже оказавшись здесь, я столкнулся с хорошим, качественным футболом. У меня есть несколько друзей из «Зенита». Например, Роберт Ренан. Очень много разговаривал с Келлвеном из ЦСКА. Интересовался в основном, как обстановка в России. Все говорили, что здесь хороший уровень футбола. Я в этом убедился, когда приехал», — приводит слова Бителло Metaratings.ru.

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года после перехода из «Гремио». На счету 23-летнего бразильца 5 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за «Динамо». Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2028 года.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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2
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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