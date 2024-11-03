Бителло пропустил матч против «Ростова» из-за перелома ребра

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что отсутствие нападающего Бителло из-за сломанного ребра является большой потерей для клуба.

«Бителло сломал ребро, восстановление займет от трех недель. Это большая потеря. С такой травмой нельзя участвовать в тренировках и матчах, нужно восстанавливаться и ждать», — сказал Пивоваров.

24-летний Бителло в этом сезоне забил 1гол и сделал 8 результативных передач в 18 матчах во всех турнирах.