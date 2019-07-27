Bild: Шюррле в "Спартаке" будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле близок к переходу в "Спартак". Как сообщает Bild, клубы почти достигли договоренности по трансферу 28-летнего немца. Зарплата Шюррле в московском клубе может составить 3,5 миллиона евро в год.

По данным источника, пока нет ясности в форме трансфера: будет ли это аренда с правом выкупа или прямая покупка. "Боруссия" готова продать Шюррле ниже его рыночной стоимости, которая оценивается в 12 миллионов евро. Сумма сделки может составить 7-8 миллионов.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за "Фулхэм" на правах аренды. Он провел в чемпионате Англии 24 матча, забил шесть мячей. В "Боруссию" он перешел в 2016 году за 30 миллионов евро.