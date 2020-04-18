Bild: Шюррле больше не вернется в Москву
17:41
«Спартак» принял решение не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле. 29-летний немец вернется в расположение «Боруссии» из Дортмунда.
Во время кризиса, который вызван эпидемией коронавируса, Шюррле находится на карантине вместе с семьей в Берлине. Игрок больше не планирует возвращаться в Россию, сообщает Bild.
Футболист продолжает процесс восстановления после травмы голеностопа.
Андре Шюррле в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.