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Bild: Шюррле больше не вернется в Москву

17:41
Андре Шюррле. Фото ФК «Спартак».
Андре Шюррле. Фото ФК «Спартак».
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«Спартак» принял решение не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле. 29-летний немец вернется в расположение «Боруссии» из Дортмунда.

Во время кризиса, который вызван эпидемией коронавируса, Шюррле находится на карантине вместе с семьей в Берлине. Игрок больше не планирует возвращаться в Россию, сообщает Bild.

Футболист продолжает процесс восстановления после травмы голеностопа.

Андре Шюррле в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.

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