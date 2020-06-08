Bild: Хеведес расторгнет контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хеведес расторгнет контракт с «Локомотивом», сообщает Bild. Причина — ситуация с коронавирусом в России. Соглашение с игроком рассчитано до лета следуюшего года.

32-летний немец в текущем сезоне провел 24 матча, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро. В составе московской команды он выиграл Кубок и Суперкубок России.

Всего на данный момент в России в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.