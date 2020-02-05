Бибрас Натхо: «Уходя из ЦСКА, я доверился не тем людям»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «Известиям» признался, что при переходе из ЦСКА в «Олимпиакос»? доверился не тем людям. В 2018 году израильский хавбек сменил Россию на Грецию.

— Почему ваш этап карьеры в Греции не сложился?

— Шесть лет назад я на протяжении нескольких месяцев выступал за другой греческий клуб — ПАОК. Мы демонстрировали неплохой футбол. Что касается «Олимпиакоса», то внутри клуба было множество проблем, в том числе с тренером. Я думаю, что совершил ошибку, не поговорив изначально с ним. Также я доверился не тем людям. В итоге счастлив, что это всё позади. Сейчас я получаю радость от игры в футбол.

— Вы перешли в «Олимпиакос» после завершения контракта с ЦСКА. Были ли другие варианты продолжения карьеры?

— На тот момент ЦСКА предлагал мне новый контракт, но мы с семьей решили, что пора покидать Россию. Я играл в РПЛ в общей сложности восемь лет и уже не чувствовал запала. Хотелось чего-то нового. Поэтому решил покинуть Москву. Мне нравилось все: и клуб, и люди, и сам город. Но понимал: надо что-то менять, и собирался поехать в Испанию. Были какие-то предложения, но я бы сказал, ничего особенного, что могло бы в лучшую сторону повлиять на мою карьеру. В конце концов я получил предложение от «Олимпиакоса». Тогда я считал, что это будет отличным решением, но все временами ошибаются.