Бернард Бериша: «Перерыв на матчи сборных очень пригодится «Ахмату»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша в эфире «Матч премьер» рассказал, почему его команде не удалось обыграть в 8-м туре «Тамбов» (1:1). Бериша спас грозненцец от поражения, забив в добавленное время.

— «Ахмату» очень важно было выиграть, но, увы, мы допустили много непозволительных потерь, — сказал Бериша. — Я сделал все возможное, чтобы переломить игру. Рад, что удалось результативно выйти на замену и повлиять на итог. Перерыв на матчи сборных нам очень пригодится, нам нужно чуть поработать, чтобы набирать больше очков.

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