Бериша продлил контракт с «Ахматом»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша продлил контракт с клубом на три года. Об этом в своем Instagram сообщил президент грозненцев Магомед Даудов.

Предыдущее соглашение 28-летнего косоварского футболиста с «Ахматом» действовало до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Бериша провел 17 матчей за грозненскую команду и забил три гола.