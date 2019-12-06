Бериша продлил контракт с «Ахматом»
6 декабря 2019, 23:22
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша продлил контракт с клубом на три года. Об этом в своем Instagram сообщил президент грозненцев Магомед Даудов.
Предыдущее соглашение 28-летнего косоварского футболиста с «Ахматом» действовало до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне Бериша провел 17 матчей за грозненскую команду и забил три гола.
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