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Березуцкий похвалил Смолова за переход в «Сельту»

04:20
Василий Березуцкий (в центре) и Федор Смолов (слева) в сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Василий Березуцкий (в центре) и Федор Смолов (слева) в сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий, вернувшийся в структуру клуба, в интервью «СЭ» похвалил нападающего Федора Смолова за переход в «Сельту». Испанский клуб арендовал игрока до конца сезона.

— Удивлены решением Федора Смолова в 30 лет поехать в Испанию?

— В его ситуации он принял абсолютно правильное решение. Федор молодец. Выбрал зарубежную команду, уехал в Испанию. У него не все так хорошо складывалось в «Локомотиве» — то играл, то сидел в запасе. Смена обстановки, подхода, менталитета пойдут ему на пользу. Плюс, я надеюсь: Смолов покажет в Испании, что в России еще кто-то может играть в футбол (улыбается). (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Березуцкого

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