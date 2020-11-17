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Бердыев: «Предлагали Кварацхелию, но я испугался. Это моя ошибка»

22:53
Хвича Кварацхелия. Фото «Бизнес online»
Хвича Кварацхелия. Фото «Бизнес online»
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Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, что Хвича Кварацхелия мог перейти в казанский клуб еще до «Локомотива». Хавбек сборной Грузии присоединился к железнодорожникам в начале 2019 года, а летом перешел в «Рубин» через месяц после отставки Курбана Бердыева.

— До «Локомотива» мне предлагали Хвичу, его агент пришел, приводит слова Бердыева «Бизнес online» со ссылкой на интервью Геннадию Орлову. — Но я тогда испугался. Вели разговор по переходу Зурико Давиташвили, очень талантливый мальчик. И я почему-то испугался, что двоим места не найду и один будет сидеть на лавке. Это была моя ошибка как тренера. Я его прослеживал еще раньше, я хорошо знаю грузинский футбол.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/article/260214

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