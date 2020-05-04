Бывший тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев мог стать главным тренером киевского «Динамо». Об этом в стриме на канале «Бомбардир» на Youtube сообщили украинские журналисты Роман Бебех и Игорь Цыганык.

По информации журналистов, в 2013 году кандидатура Бердыева всерьез рассматривалась, и он вместе со штабом приезжал в Киев, изучал инфраструктуру клуба. Однако в связи с политической ситуацией переговоры были прекращены. Тогда украинский клуб искал нового главного тренера из-за неудач Олега Блохина.

Игорь Цыганык уточнил, что Бердыева порекомендовал Сергей Ребров, который был помощником Блохина. Ребров выступал за «Рубин» под руководством Бердыева и стал с командой чемпионом России. Журналист также отметил, что сейчас кандидатура тренера уже не рассматривается.

67-летний Курбан Бердыев покинул «Рубин» 5 июня 2019 года и с тех пор не тренировал. Вместе с «Рубином» он дважды стал чемпионом России, один раз — Кубок России и два раза — Суперкубок страны. С «Ростовом» он стал серебряным призером РПЛ и завоевал путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, пробившись через квалификацию.