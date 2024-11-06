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Сегодня, 13:45

Белоус о Карпине в «Ростове»: «Новый губернатор, каким будет бюджет?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный футбольный функционер Юрий Белоус отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который заявил, что раздумывает об уходе из клуба.

— Валерий Карпин не так давно заметил, что его посещают мысли об отставке. Победа над «Спартаком» резко поменяет его настроение или вы допускаете, что зимой тренер все-таки покинет «Ростов»?

— В принципе, если брать спортивную составляющую, то предпосылок для ухода Карпина, на мой взгляд, нет. Ему комфортно в «Ростове», он здорово вырос за последние годы как тренер. Но мы же знаем, что в регионе сменился губернатор. Как теперь изменится бюджет клуба? А может, повторится история с «Крыльями», где, если верить СМИ, бюджет сократился на миллиард рублей? Сложно сказать...

Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года по август 2021 года, после чего ушел из команды и сосредоточился на работе в сборной России. В марте 2022 года специалист вернулся в клуб, его контракт с ростовчанами действует до конца мая 2026 года.

Защитник &laquo;Ростова&raquo; Илья Вахания и&nbsp;защитник &laquo;Спартака&raquo; Олег Рябчук в&nbsp;матче 5&nbsp;ноября 2024 года. «Поведение Станковича начинает раздражать. Фол Рябчука — катастрофа!» Белоус о поражении «Спартака» и будущем Карпина

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Юрий Белоус
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 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
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16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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