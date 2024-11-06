Белоус о Карпине в «Ростове»: «Новый губернатор, каким будет бюджет?»
Известный футбольный функционер Юрий Белоус отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который заявил, что раздумывает об уходе из клуба.
— Валерий Карпин не так давно заметил, что его посещают мысли об отставке. Победа над «Спартаком» резко поменяет его настроение или вы допускаете, что зимой тренер все-таки покинет «Ростов»?
— В принципе, если брать спортивную составляющую, то предпосылок для ухода Карпина, на мой взгляд, нет. Ему комфортно в «Ростове», он здорово вырос за последние годы как тренер. Но мы же знаем, что в регионе сменился губернатор. Как теперь изменится бюджет клуба? А может, повторится история с «Крыльями», где, если верить СМИ, бюджет сократился на миллиард рублей? Сложно сказать...
Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года по август 2021 года, после чего ушел из команды и сосредоточился на работе в сборной России. В марте 2022 года специалист вернулся в клуб, его контракт с ростовчанами действует до конца мая 2026 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
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2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
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3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
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4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
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5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
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6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
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7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
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8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
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9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
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10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
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12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
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Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
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Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
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Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3