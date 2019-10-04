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Беленов — лучший игрок «Уфы» в сентябре

17:41
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Голкипер «Уфы» Александр Беленов признан лучшим игроком команды в сентября. В прошедшем месяце он провел три матча в чемпионате России и не пропустил ни одного гола. В этих встречах «Уфа» одержала две победы и дважды сыграла вничью.

Также он записал на свой счет «сухарь» в матче Кубка России против «Чайки» (1:0).

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