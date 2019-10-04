Беленов — лучший игрок «Уфы» в сентябре
17:41
Голкипер «Уфы» Александр Беленов признан лучшим игроком команды в сентября. В прошедшем месяце он провел три матча в чемпионате России и не пропустил ни одного гола. В этих встречах «Уфа» одержала две победы и дважды сыграла вничью.
Также он записал на свой счет «сухарь» в матче Кубка России против «Чайки» (1:0).
Александр Беленов — лучший игрок ФК «Уфа» в сентябре!— ФК УФА (@UfaFc) October 4, 2019
Беленов набрал 50% от общих голосов наших болельщиков! На его счету 4 сухих матча в этом месяце
Второе место у Вячеслава Кротова (8,2% голосов), третий — Даниил Фомин (7,8%) pic.twitter.com/q6OgsbxU1C
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