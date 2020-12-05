Байрамян объяснил, почему стал выступать за сборную Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян объяснил, почему принял решение играть за сборную Армении, несмотря на то, что вырос в России.

— Сборная меня приглашала очень давно, я это не скрываю, и все, наверное, знают, — приводит пресс-служба Тинькофф-РПЛ слова Байрамяна. — Я не ездил туда, потому что здесь я еще не был толком сформировавшимся футболистом. К тому же при старом лимите на легионеров были примеры, когда игрок ездил в сборную, автоматически становился легионером и терял место в составе. Все помнят, какие иностранцы играли раньше, да и сейчас они неслабые. Если ты легионер, нужно быть на голову-две сильнее остальных. На тот момент я понимал, что если поеду в сборную, потеряю место в составе. Сейчас, когда я с годами окреп и стал показывать определенный уровень, плюс армяне перестали считаться легионерами в России, дорога в сборную Армении была открыта, и я сразу принял приглашение.

— Вы выступали за Россию на юношеском и молодежном уровне. Ждали когда-нибудь вызова в главную сборную?

— Армения — моя историческая родина, я там родился, но Россию тоже считаю своей большой родиной: я все 28 лет жизни провел здесь. Тем, кем я стал, также обязан России, это не чужая для меня страна. Был бы вызов от российской сборной — тогда можно было что-то обсуждать, но приглашения не было. Меня вызвали в сборную Армении — я принял решение выступать за нее.