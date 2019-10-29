Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что команде нравится играть по более атакующей схеме.

— «Ростов» выстрелил при Бердыеве, а до него и после особых результатов не было. А сейчас Валерий Георгиевич из оборонительной системы перешел на атакующую, он знает, какой футбол хочет видеть, а мы стараемся выполнять его требования. До последнего тура (до матча 13-го тура против «Зенита» — 1:6 — Прим. «СЭ») у нас неплохо получалось.

У нас хороший коллектив, ребята мастеровитые: Попов, Еременко, Мамаев, Ионов. Они все в определенное время считались звездами РПЛ. Им есть что доказывать и себе, и всей России. Что они чего-то стоят, могут за что-то бороться. Мы рады, что есть те, у кого можно учиться, тянуться к ним.

Благодаря тренеру собрался такой коллектив, который может чего-то и добиться. Будем показывать такой футбол, который нравится нам самим. Мы говорим Карпину, что хотим играть в такой футбол. Даже центральные защитники, которым легче впятером действовать, отвечают, что в этот футбол играть интереснее, легче. Тренерам нравится, болельщикам, руководителям.

В текущем сезоне Байрамян провел 13 матчей за «Ростов», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Ростовчане занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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