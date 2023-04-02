Байрамян — о гегемонии «Зенита» в РПЛ: «Кто может за это осуждать? Во всем мире так»
Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» оценил нынешнее второе место «Ростова» и ответил на вопрос, сможет ли команда Валерия Карпина бороться с «Зенитом» за золото.
— «Ростов» после 20 туров идет на втором месте. Вас это удивляет, учитывая, что ваш состав все-таки топовым не назовешь?
— Это и Валерий Георгиевич признавал, и вы, журналисты, говорили. Все понимают, что это чудо. У нас очень молодая команда. Опытных футболистов можно по пальцам сосчитать. Остальные ребята — молодые, талантливые. Им выпал шанс, и они им пользуются. Показывают тренеру через кропотливую работу, что могут. Эту удачу еще нужно заслужить. Пока это получается, а дальше посмотрим. Еще рано о чем-то говорить. Десять туров — это немало. В верхней части таблицы, начиная с восьмого места и выше, очень плотно. Любая осечка — и ты можешь упасть.
— Возможно ли еще большее чудо? Отставание от «Зенита» семь очков, его ключевого игрока Барриоса не будет как минимум одну игру. Возможно ли питерцев догнать?
— Математически — можно. А так, думаю, очень трудно. Все-таки у «Зенита» самый качественный состав в РПЛ, на скамейке сидят люди, которые спокойно могут играть во всех других командах в старте. Ерохин, допустим, выходит на замену, другие ребята. Это игроки сборной, спокойно были бы лидерами в других клубах.
«Зенит» по праву занимает первое место. Да, они проиграли на Кубок и в чемпионате, но они профессионалы и не будут несколько игр подряд проигрывать, даже если нет ключевого футболиста Барриоса. Как и любая команда, «Зенит» после поражения хочет поскорее исправить эту неудачу, чтобы снова вернуться на победный путь.
— Гегемония «Зенита» на протяжении последних пяти лет сильно раздражает? Не делает ли это наш чемпионат менее интересным?
— Ну, а где не так? В Германии с «Баварией», во Франции с «ПСЖ»? В Италии долгое время «Ювентус» на вершине был. В Испании две команды все время за титул борются. У кого есть ресурсы, а значит, сильные футболисты, и они могут их менять и покупать новых, тот и сильнее. Кто может за это осуждать? Мне кажется, это во всем мире так.
— Серебро или бронза тоже будут для вас большим успехом? Тем более, что раньше считалось, что «Ростов» набирает очки осенью, а по весне сдувается.
— Думаю, для «Ростова», учитывая, какой у нас состав (по бюджету мы даже в топ-5 не входим), конечно, это станет чудом. Очки, конечно, трудно даются. Мне кажется, по весне так у многих команд. Но будем работать, стараться! Если останемся на втором или третьем месте, думаю, для «Ростова» это будет большим достижением.
«Ростов» располагается на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко за 20 туров. Лидер РПЛ — «Зенит», который набрал 51 очко за 21 игру.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4