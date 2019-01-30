Байрамян назвал лучший гол в истории мирового футбола

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян назвал гол чемпиона мира-1986 года, бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны в ворота сборной Англии в рамках четвертьфинала ЧМ в Мексике, сообщает Youtube-канал казанской команды.

– Назови самый лучший гол в истории мирового футбола?

– Люди старшего поколения, мой папа и другие вспоминают гол Марадоны в ворота сборной Англии на чемпионате мира. Тогда он обвел полкоманды и забил. Я не видел этот гол в прямом эфире. Из того, что я видел в прямом эфире, то это гол Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов против "Байера", – сказал Байрамян в интервью пресс-службе "Рубина".

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