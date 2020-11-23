Баста оценил возможность перехода Глушакова в СКА
14:50
Владелец ростовского СКА, рэпер Баста (Василий Вакуленко) высказался по поводу возможного перехода полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в его клуб.
«А какая у Дениса зарплата? Пару миллионов в месяц? Мы подождем, когда он падет до уровня зарплаты в 120-150 тысяч рублей в месяц.
Либо мы должны подняться и прийти за Глушаковым", — сказал Баста в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».
Глушаков перешел в «Химки» в начале октября 2020 года на правах свободного агента. В 5 играх в чемпионате России он забил 1 гол.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1273923_Pro_SKA_i_dengi_dno_sudejstva_i_propisku_Karpina_Bolshoje_futbolnoje_intervju_Basty
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