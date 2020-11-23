Баста оценил возможность перехода Глушакова в СКА

Владелец ростовского СКА, рэпер Баста (Василий Вакуленко) высказался по поводу возможного перехода полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в его клуб.

«А какая у Дениса зарплата? Пару миллионов в месяц? Мы подождем, когда он падет до уровня зарплаты в 120-150 тысяч рублей в месяц.

Либо мы должны подняться и прийти за Глушаковым", — сказал Баста в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

Глушаков перешел в «Химки» в начале октября 2020 года на правах свободного агента. В 5 играх в чемпионате России он забил 1 гол.