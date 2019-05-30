21:12 | Футбол — РПЛ

Баскаков считает что состав "Томи" не отличается от команд, которые играют в премьер-лиге

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Главный тренер "Томи" Василий Баскаков после первого стыкового матча за право играть в премьер-лиге против "Уфы" (0:2) поделился мнением о составе команды.

- Какие цели ставит руководство? Никаких, - сказла Баскаков. - Мы сами себе поставили задачу — побеждать в каждом матче. Наш состав ничем не отличается от тех, которые играют в премьер-лиге. (Александр Рогулев).

Ответный матч состоится в Томске 2 июня.

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Уфа - Томь

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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