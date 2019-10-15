Барриос сравнил футбол в России и Аргентине

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об отличительных чертах российского и аргентинского футбола.

— Думаю, в аргентинском футболе выше интенсивность, — цитирует EL Deportivo полузащитника. — Нападающие являются первыми защитниками. Однако, российский футбол дает больше возможностей для игры, поэтому нужно быть хорошо подготовленным. В России все переходы происходят намного быстрее.

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