Барриос сравнил футбол в России и Аргентине
05:25
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об отличительных чертах российского и аргентинского футбола.
— Думаю, в аргентинском футболе выше интенсивность, — цитирует EL Deportivo полузащитника. — Нападающие являются первыми защитниками. Однако, российский футбол дает больше возможностей для игры, поэтому нужно быть хорошо подготовленным. В России все переходы происходят намного быстрее.
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