РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Барриос сравнил футбол в России и Аргентине

05:25
Теги:

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об отличительных чертах российского и аргентинского футбола.

— Думаю, в аргентинском футболе выше интенсивность, — цитирует EL Deportivo полузащитника. — Нападающие являются первыми защитниками. Однако, российский футбол дает больше возможностей для игры, поэтому нужно быть хорошо подготовленным. В России все переходы происходят намного быстрее.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир