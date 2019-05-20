Баринов ведет переговоры о продлении контракта с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов​ в ближайшее время рассчитывает продлить контракт с красно-зелеными.

Эту информацию "СЭ" сообщил официальный представитель игрока Павел Банатин, отметив, что хавбек твердо нацеплен на долгосрочное сотрудничество с "Локо", и переговоры о подписании нового договора активно идут.

Ранее в распоряжении "СЭ" появилась информация, что интерес к 22-летнему футболисту есть со стороны "Динамо"​, которое планирует совершить ряд громких трансферов.

Баринов – воспитанник "Локомотива", за основной состав провел 45 матчей и забил 2 мяча, становился чемпионом России и обладателем Кубка.